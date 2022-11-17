السوداني يعفي رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي من منصبيهما

2022/11/17 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس سلطة الطيران المدني ومدير مطار بغداد الدولي ، فيما اندلع حريق اليوم، في المطار هو الثاني في غضون 3 أيام.وفي التفاصيل، قرر رئيس الوزراء العراقي إعفاء رئيس سلطة الطيران … Readmore

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