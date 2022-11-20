الاكوادور تهزم المستضيف قطر في افتتاح مباريات كأس العالم

2022/11/20 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تغلب منتخب الاكوادر على الفريق المستضيف قطر بهدفين دون رد في مباراة افتتاح كأس العالم 2022.

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