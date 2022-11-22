إتلاف 27 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر

2022/11/22 | 10:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إتلاف (27) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر .وقالت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه”بإشراف مباشر من مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط تم إتلاف(27) حاوية تحتوي مادة (السكائر، معسل أركيلة) منتهية الصلاحية تم ضبطها في وقت سابق من قبل لجنة مشتركة […]

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