استقرار اسعار النفط العالمية مرتفعة مع ترقب تقييم الوضع في الصين

2022/11/23 | 09:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط، يوم الاربعاء، مع انتظار التجار عن خطة الحد الأقصى لسعر الخام الروسي وتقييم توقعات الطلب في الصين التي ضربها فيروس كورونا.وتداول خام غرب تكساس الوسيط بارتفاع سنتا واحدا لتصل الى 80.96 دولاراً للبرميل في تمام الساعة … Readmore

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