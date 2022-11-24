تونس ومالي.. حكم مباراة كندا وبلجيكا يعيد للذاكرة أخطاءه السابقة

2022/11/24 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت مبارة كندا وبلجيكا الجدل حول الحكم الزيمباوي، جاني سيكازوي، بعد إغفاله منح كندا ضربتي جزاء، بحسب حصيفة "ماركا" الإسبانية.

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