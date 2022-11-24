المغرب يشتري الجيل الثاني من المسيرات الصينية بعد صفقة الدرونات الاسرائيلية

2022/11/24 | 13:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت وسائل إعلام مغربية الضوء على حصول المملكة على طائرات مسيرة صينية من طراز “وينغ لونغ 2” مشيرة إلى أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته الدفاعية.وكانت المجلة المتخصصة في الشؤون العسكرية “Défense et Sécurité Internationale” قد أكدت مؤخرا هذا النبأ، … Readmore

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