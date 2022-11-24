آرين مسرور بارزاني في بحث علمي: كوكبنا في خطر.. ولا سبيل لإنقاذه إلا بالتشجير

2022/11/24 | 18:12 - المصدر: أخبار كردستان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعدّ آرين مسرور بارزاني، أحد الشباب البارزين في إقليم كوردستان الذي كرّس جلّ اهتماماته بشريحة الطلبة والشباب ومناسباتهم الخاصة والعامة، وكثيراً ما يشارك في النشاطات الإنسانية، فضلاً عن مشاركته في الحملات التوعية للمواطنين بشكل عام.

وفي الآونة الأخيرة، سلط آرين مسرور بارزاني الضوء بصورة مكثفة على مخاطر التلوث البيئي والتغير المناخي، وطرح آلية مناسبة للحد من تلك المخاطر التي تواجه العالم بأسره.

وبشأن هذه القضية والآليات المناسبة للتعامل معها، أعدّ أرين بارزاني بحثاً علمياً قدمه للجمهور في برنامج (TEDx) في الجامعة الأمريكية في كوردستان، واشتمل على تفاصيل دقيقة تضمنت بيانات تُنذر بمخاطر كثيرة على حياة الإنسان بسبب التغير المناخي.

وخلص البحث العلمي إلى أن التشجير والاهتمام بالزراعة بصورة عامة، فضلاً عن توسيع رقعة المساحات الخضراء، يمثل أفضل وسيلة للحد من التغير المناخي الذي يحدق بمخاطر جمة بالطبيعة والبيئة بشكل عام، بما يسهم في خدمة البشرية والنأي بها عن تلك المخاطر.

وقال آرين مسرور بارزاني في دراسته العلمية: "لقد وصلت مستويات ثاني أكسيد الكاربون إلى أعلى مستوى لها منذ نحو مليوني عام".

وأشار إلى أن العالم يفقد سنوياً ما يصل إلى 1.5 تريليون مكعب من الثلج، بينما تبرز المخاطر الأكبر في القضاء على 5.2 ملين هكتار من الغابات بما يعادل 7.3 مليون ملعب لكرة القدم، وأكد أن هذا الأمر "يشكل تهديداً كبيراً، ولا سبيل لإنهاء ذلك إلّا بالتشجير والاهتمام بالغابات".

وأوضح آرين مسرور بارزاني أن الأشجار لا تقتصر على الظلال والجمال، بل تعتبر منجماً ومصنعاً للأكسجين لجميع الكائنات، وبالتالي تنعكس إيجاباَ على الحالة العقلية للإنسان، وتنعش الحيوانات ولا سيّما الطيور، بل وتزيد من الإنتاج الزراعي والاقتصادي لأي بلد في العالم.

وتابع: "علينا أن نشترك جميعاً في حملات التشجير وحماية البيئة وغرس الأشجار، لأن هذه خدمة كبرى للوطن وللطبيعة وللبشرية قاطبة".

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