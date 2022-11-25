2022/11/25 | 17:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف النائب فالح الخزعلي، الجمعة، عن ملف فساد بشراء محولات كهرباء...

ظهرت المقالة شبهات فساد تلاحق صفقة شراء محولات كهرباء تركية في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبهات فساد تلاحق صفقة شراء محولات كهرباء تركية في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبهات فساد تلاحق صفقة شراء محولات كهرباء تركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).