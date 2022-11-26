بصورة من فيلم لمحمد سعد.. سفارتا بريطانيا وأمريكا تعلقان على مباراتهما في مونديال قطر

2022/11/26 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت السفارة البريطانية في القاهرة مع نظيرتها الأمريكية، عبر فيسبوك، تعليقات طريفة بشأن مواجهة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأمريكي، التي أقيمت على أرضية استاد البيت في قطر، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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