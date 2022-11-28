تعرف على قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم منها الموافقة على منح جامعة طهران للعلوم الطبية في كربلاء إجازة تأسيس

2022/11/28 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين،

جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته

السادسة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء

محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء

م

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