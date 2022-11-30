بينها تخص الدكة العشائرية.. وزير الداخلية يصدر 10 توجيهات لقيادة شرطة البصرة

2022/11/30 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الداخلية، عبد الامير

الشمري، اليوم الاربعاء، عشرة توجيهات

لقيادة شرطة البصرة بينها تخص المخدرات

والدكة العشائرية، خلال زيارته الى

المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته

وكالة نون الخب

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