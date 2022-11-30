النزاهة.. استقدام وزير النقل الأسبق في قضية تزويد الطائرات بالوقود

2022/11/30 | 19:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنسوبة له في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بالوقود في المحطات الخارجيَّـة.

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