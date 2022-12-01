طهران لم تقتنع بإجراءات بغداد على الحدود وقد تنفذ عمليات «منتخبة» بعمق أكثر من 100 كم

2022/12/01 | 10:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت طهران التي يزورها رئيس الحكومة

محمد السوداني منذ يومين، من التحذير

بعبور مسلحين من الاراضي العراقية الى

الترويج لـ «مؤامرة امريكية

–إسرائيلية».

وتبدو الجمهورية الاسلامية غير مقتنعة

بإمكانية بغ

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