2022/12/02 | 01:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تأهل منتخب اليابان إلى دور الـ16 بعد فوز تاريخي على اسبانيا 2-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم، والتي سجلت مفاجأة مدوية بخروج المنتخب الالماني الذي حل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليابان تفوز على اسبانيا ويتأهلان لدوري الـ 16 في مونديال قطر المركز الخبري الوطني.

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