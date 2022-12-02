قتلى وجرحى بقصف تركي على جبل اسوس في السليمانية-عاجل

2022/12/02 | 14:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد قائممقام قضاء ماوت في محافظة السليمانية، كامران حسن، اليوم الجمعة، بسقوط عددا من الضحايا في قصف تركي على جبل اسوس في المحافظة.

وذكر حسن في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) ان "قصفا تركيا استهدف جبل اسوس الواقع في ماوت، اسفر عن سقوط قتلى وجرحى بعملية القصف".

واشار الى ان "الضحايا هم مدنيون من سكان قرية "قاميش"، ووقوع القصف قرب قرية "كلالة".

واصيب في وقت سابق من اليوم شخصين بقصف تركي استهدف مواقع لحزب العمال لكردستاني في السليمانية.

وكانت القوات التركية قد استهدفت الاربعاء الماضي قرية بلافا وسركلي الواقعة على جبل متين في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

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