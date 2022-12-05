نحن نعيش زمن نور زهير !!

2022/12/05 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

لا بيت فى العراق يخلو من حديث حول صورة

"تل" الأموال التي عرضها رئيس الوزراء

وهو يتحدث عن سرقة أموال الضرائب..



وربما

لم يصدق الفقراء ممن يتلقون معونات

شهرية لا تتجاوز الخمسة آلاف دينار

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