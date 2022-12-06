كأس العالم 2022.. المغرب تهزم إسبانيا وتبلغ الربع النهائي

2022/12/06 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلب المنتخب المغربي على نظيره الإسباني في ثمن نهائي مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وبلغ دور ربع النهائي كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور في تاريخ المونديال.

وانتهت الأشواط الأصلية للمباراة والإضافية بالتعادل السلبي.

وتمكنت المغرب من تسجيل 3 ركلات جزاء، بينما أضاع المنتخب الإسباني 3 ركلات تصدى الحارس المغربي لاثنين منها.

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