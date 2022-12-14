ميسي: نهائي قطر سيكون آخر مباراة لي في بطولات كأس العالم

2022/12/14 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد، النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أنه سيخوض آخر مباراة له في كأس العالم لكرة القدم عندما يواجه "راقصو التانغو" الفائز من فرنسا أو المغرب في النهائي يوم الأحد المقبل في قطر.

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