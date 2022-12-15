تحديد موعد مباراة ودية بين العراق والكويت لافتتاح ملعب الميناء

2022/12/15 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم 30 من كانون الأول الحالي، موعداً لإقامة المباراة الودية للمنتخب العراق أمام نظيره الكويتي في إفتتاح ملعب الميناء الأولمبي استعداداً لبطولة خليجي ٢٥.

وقال النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار لـ(بغداد اليوم) إن "هذه المباراة ستكون الوحيدة للمنتخب الوطني استعدادا للعرس الخليجي"، مبينا ان "المنتخب بقيادة المدرب الإسباني، بدأ استعداداته للبطولة وسيصل خلال الأيام المقبلة إلى البصرة للدخول بمعسكر يسبق المباراة الودية والمباريات الرسمية للبطولة".

ووقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى لكأس الخليج، رفقة عمان والسعودية واليمن، وسيخوض أولى مبارياته في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل ضد ضيفه الأحمر العماني.

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