الرئيس العراقي يدين

2022/12/24 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال

رشيد، اليوم السبت، على أهمية مكافحة

العنصرية في فرنسا، وذلك بعد "الهجوم

الإجرامي" الذي استهدف مركزاً للكرد في

باريس.

وقال رشيد في تغريدة على منصة تويتر،

"نستنكر وند

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