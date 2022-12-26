الناطق باسم القائد العام يعلن القبض على

2022/12/26 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة، يحيى رسول، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على "أحمد رومية"، المطلوب للقضاء.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بإشراف وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباري وعملية استدراج معدّة بإحكام، تمكّن جهاز الأمن الوطني بإسناد من قوة مشتركة مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المجرم المدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية) وهو من المطلوبين للقضاء".

تحرير: غ.



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