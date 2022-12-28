بالأرقام.. تعرف على “التشكيلة الأغلى” بعد مونديال قطر

2022/12/28 | 10:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “ترانسفير ماركت”، تشكية أغلى فريق كرة قدم في العالم، وفقا للقيمة السوقية للاعبين في كل مركز، وذلك عقب أيام من انتهاء مونديال قطر 2022.وبلغت القيمة الإجمالية لتشكيلة الفريق الأغلى في العالم نحو 1.14 مليار يورو تقريبا.وتصدر قائمة اللاعبين الأكثر قيمة في خط الهجوم، الفرنسي، نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، البالغ […]

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تعرف على “التشكيلة الأغلى” بعد مونديال قطر أولاً على ايرث نيوز.

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