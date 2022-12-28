المستشار المالي لرئيس الوزراء يحدد أمرين لاستدامة النمو في الناتج المحلي

2022/12/28 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض معدلات البطالة إلى كسورها الطبيعية الدنيا، والآخر تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الاجمالي تفوق معدلات نمو السكان.

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