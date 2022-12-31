كم يبلغ عدد الفلسطينيين حول العالم ؟

2022/12/31 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ،

إن عدد الفلسطينيين مع نهاية عام 2022،

سيبلغ في داخل فلسطين وفي الشتات، 14.3

مليون نسمة.

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي

نهاية عام 2022 داخل الأراضي الفلسطينية

في

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