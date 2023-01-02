اتحاد الكرة: نتابع بيع تذاكر الخليجي لكن من الصعب السيطرة على الأسعار

2023/01/02 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - رياضة

أعلن اتحاد الكرة، الاثنين، انه يتابع آلية بيع أسعار تذاكر بطولة خليجي 25 المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة في محافظة البصرة.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي في مقطع فيديو لـ (بغداد اليوم) :"استدعينا الشركة المنظمة وهناك مداولات مع اتحاد الكرة والأجهزة الامنية لنتابع بشكل دقيق هذا الأمر ومنع بيع التذاكر في السوق السوداء".

وأقر الزاملي "بصعوبة السيطرة على بيع التذاكر بشكل كامل لكن ضمن الحدود المسموح بالسعر على ان لا يكون هناك استغلال واستفادة من هذا الجانب".

وشدد "نريد ان نبرز الصورة الحقيقية لمحافظة البصرة ولبلدنا".

وكان جهاز الأمن الوطني، أعلن اليوم عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص يقوم ببيع بطاقات دخول خليجي ٢٥ في السوق السوداء بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد، كما وضُبط بحوزته أكثر من ٢٤ بطاقة كان يروم بيعها.

تحرير: شمس

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