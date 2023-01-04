2023/01/04 | 10:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. استمرار تساقط الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. استمرار تساقط الأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).