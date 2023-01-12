2023/01/12 | 15:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضاري والسفير الفرنسي يبحثان سبل زيادة دعم فرنسا لمشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية في العراق.استقبل الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري في مكتبه ببغداد السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفالييه.وتم التباحث خلال اللقاء بملف العلاقات … Readmore

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