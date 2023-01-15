رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2023

2023/01/15 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2023.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن السوداني التقى برشيد وبحثا "التطورات العامة على الصعيد الوطني وأهمية المضي في تنفيذ البرنامج الوزاري للحكومة، وخصوصاً ما يتصل بشكل مباشر بمتطلبات واحتياجات المواطنين وبما يحقق تقديم أفضل الخدمات لهم".

وأردف أنه في هذا السياق "تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة"،

وبحسب البيان، أشار رئيس الجمهورية إلى استعداده "للموافقة عليها فور ورودها وذلك للبدء بتنفيذ الخطوات العملية اللازمة لتطوير الواقع الخدمي".

وتابع البيان أن "رئيس الوزراء، أطْلع رئيس الجمهورية، على نتائج زيارته إلى ألمانيا ولقاءاته مع كبار المسؤولين هناك، كذلك أطر التعاون والمشاريع الاستثمارية مع الجانب الأوروبي في مختلف القطاعات وبالخصوص في مجال الكهرباء واستثمار الغاز والطاقة والمشاريع الأخرى المتعلقة بتطوير البنى التحتية".

وأكمل أن "اللقاء بحث المشاركة المرتقبة لرئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومساعي العراق لتعزيز علاقاته مع أصدقائه من أجل النهوض بالبلد ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر سَن التشريعات الضرورية والتسهيلات المطلوبة التي تيسّر مشاركة الشركات العالمية في عملية البناء والإعمار والاستفادة من الشراكات الاستثمارية من أجل الارتقاء بالأوضاع الخدمية والمعيشية".

تحرير: غ.



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