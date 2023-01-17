مجلس الوزراء يلزم جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتوفير آليات الدفع الالكتروني

2023/01/17 | 20:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلزام عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بتفعيل عملية الدفع الإلكتروني في العراق.

وخرج مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، بعدة قرارات بهذا الشأن، تضمنت “قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة”.

فضلا عن “الزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، بفتح حسابات مصرفية”.

وشدد المجلس ايضا على ” إلزام جميع المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بجميع صنوفها ومواقعها وفي جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية”.

بالاضافة الى “إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية”.

وقرر المجلس أن “تتولى المصارف الحكومية والخاصة كافة توفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية إلى الجهات المذكورة آنفاً وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال الكترونياً وفي جميع أنحاء العراق”، فضلا عن إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS)من الضرائب.

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