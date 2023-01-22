تعرف على اسعار صرف الدولار بعد جولة الاعتقالات في البورصات

2023/01/22 | 12:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغ سعر صرف الدولار في بورصات بغداد 164 الف و500 دينار لكل 100 دولار، وذلك بعد ان انخفض يوم امس الى 162.900 عقب جولة اعتقالات طالت عددا من اصحاب المكاتب المتعاملين بالدولار ما ادى لتوقف البيع والشراء في بورصتي الكفاح والحارثية.

بالمقابل بلغ سعر الدولار في بورصات البصرة 163.500، اما في اربيل والسليمانية فتجاوز الـ146.800.

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