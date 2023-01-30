النقل تدرج مشروع ربط ميناء الفاو بتركيا في موازنة 2023

2023/01/30 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أدرجت وزارة النقل مشروع خطِّ السكك الرابط بين ميناء الفاو وتركيا ضمن موازنة العام الحالي، الذي يعدُّ من ضمن مشاريع القناة الجافَّة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في شركة السكك التابعة للوزارة جواد الشويلي في تصريح اوردته الصحيفة الرسمية إن "خط السكك الرابط بين ميناء الفاو وتركيا سيكون بطول ألفين و200 كيلو متر".

وأضاف الشويلي، أن الخط يشمل مدَّ سكة حديد لنقل المسافرين والبضائع، وكذلك طريق بري سريع لسير الشاحنات، فضلاً عن مدِّ أنبوب للغاز"، مبينا أن "المشروع سينفَّذ من قِبَل شركة (الستوم) الفرنسية المتخصِّصة في تأسيس البنى التحتية للسكك الحديد وصناعات القطارات".

واشار الى أن "شركة إيطالية سبق أنْ قدّمت دراسة الجدوى للمشروع، فضلاً عن اختيار أفضل مسار لربط ميناء الفاو بالحدود التركية"، لافتا الى أن "هذا المشروع يُعدُّ من المشاريع المهمة التي ستحقق انعكاساً إيجابياً مهماً للبلد كونه سيكون حلقة وصل بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن تخفيف الزخم المروري عن طريق إنشاء طريق سريع مخصص لسير الشاحنات خارج حدود المدن".

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