سفراء الامم المتحدة “نادية مراد” و”انجلينا جولي”، برفقة وفد دبلوماسي رفيع، يزوران شنكال

2023/02/01 | 20:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خاص في زيارة رسمية اليوم ، الممثلة الامريكية الشهيرة و سفيرة النوايا الحسنة لدى الامم المتحدة انجلينا جولي و برفقتها السفيرة و الناشطة الايزيدية نادية مراد، السفير الفرنسي لدى العراق، القنصل العام الفرنسي قاموا بزيارة الى شنكال صباح هذا اليوم بهدف تسليط الضوء اعلاميا على الوضع العام الذي يمر به الايزيدية و …

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