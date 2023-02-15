نبراسكا الأمريكية تحتضن معرضا افتراضيا عن الإبادة الجماعية للإيزيديين

2023/02/15 | 12:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني تحتضن جامعة أوماها (UNO) في ولاية نبراسكا الأمريكية، بين 9 و23 شباط فبراير الجاري، معرض “لا احد يستمع” الافتراضي، للتعريف بجرائم تنظيم داعش ضد المجتمع الايزيدي في العراق، وتعزيز العدالة، وذلك برعاية أكاديمية سام وفرانسيس فريد للهولوكوست والإبادة الجماعية التابعين للجامعة.ويقول مدير ومؤسس فكرة معرض الواقع الافتراضي “لا …

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