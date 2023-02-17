2023/02/17 | 17:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دلو هسكاني التقي وزير الخارجية السعودي السيد “فيصل بن فرحان” بسفيرة النوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) السيدة “نادية مراد”⁩ لمناقشة دورها في فضح جرائم تنظيم داعش الإرهابي ويشيد بدورها التوعوي بملف حقوق الانسان.وناقشا الطرفان خلال اللقاء الدور المهم الذي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السعودي: التقيت بنادية مراد وناقشنا دورها في فضح داعش) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السعودي: التقيت بنادية مراد وناقشنا دورها في فضح داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).