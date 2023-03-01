في اقل من 48 ساعة، استشهاد 3 قيادات في سنجار بقصف الطيران التركي

2023/03/01 | 20:27 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال كثف طيران الجو التركي غاراته على سنجار في ال48 ساعة السابقة ، حيث استهدف الطيران عربة تقل قائد وحدات مقاومة شنكال ال ” يبشا ” سعد علي بدل من اهالي مجمع دوهلا و اسمه الحركي ” بير جكو ” و احدى القادة المرافقين له ” خيري خدر ” من سكنة مجمع …

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