2023/03/08 | 22:32 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الناقل الوطني تعلن عن إنطلاق أول رحلة رسمية للطائرة MAX بين بغداد وعمان.– وكالة اخبار المستقبل Skip to content أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن تنفيذ أول رحلة رسمية للطائرة من طراز B737-8 MAX التي تم إستلامها نهاية شهر شباط الماضي من […]

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