بلومبرغ.. السعودية منعت اسرائييلين من المشاركة في احتفال للأمم المتحدة

2023/03/13 | 02:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت السعودية مجموعة من الإسرائيليين الذين تمت دعوتهم لحضور حدث سياحي للأمم المتحدة لتكريم قريتهم الجبلية من الحضور، إلى مكان الاحتفال في قرية العلا السعودية، في إشارة كما تقول وكالة بلومبرغ إلى أن آمال إسرائيل في تحسين العلاقات مع الرياض قد تكون سابقة لأوانها.

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