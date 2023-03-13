القبض على إرهابي في قضاء بعقوبة بديالى

2023/03/13 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/١ إرهاب في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

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