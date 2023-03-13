2023/03/13 | 16:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 مارس، 2023 بغداد/المسلة: قالت وزارة الخارجية في جزر المالديف، إن الحكومة قررت استئناف العلاقات...

ظهرت المقالة جزر المالديف تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد السعودية أولاً على المسلة.

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