العودة الآمنة لعوائل الدولة الإسلامية إلى نينوى !

2023/03/13 | 18:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم رشو جيان بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبها عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بين العراق و الشام المعروف بـ(داعش) بحق الآلاف من أبناء المكون الايزيدي في سنجار من سبي و قتل و تهجير و تدمير للمنازل ، قررت الحكومة العراقية بالتعاون مع ممثلية الأمم المتحدة بإعادة عوائل تلك التنظيم الإرهابي إلى نينوى و قام الطرفين بإنشاء …

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