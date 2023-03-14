القبض على صيادين كويتيين في بادية السماوة ومصادرة أسلحتهما

2023/03/14 | 22:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماوة (المثنى) 964 أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، القبض على صيادين خليجيين في بادية المثنى بسبب عدم امتلاكهم رخصة للصيد في البادية.مصدر أمني لشبكة 964: قبضت مفارز من كمرك المثنى على صيادين اثنين يحملان الجنسية الكويتية، كانا يقودان سيارة نوع نيسان “باترول” وأسلحة صيد متعددة.ألقي القبض عليهما بسبب عدم حصولهما على موافقة رسمية للصيد […]

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