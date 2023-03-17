النزاهة تضبط حالات استيلاء على عقارات وهدر وتزوير للمال العام في البصرة

2023/03/17 | 17:39 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – 964 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، ضبط حالات استيلاء على عقارات، وتزوير ومغالاة وهدر للمال في البصرة.وذكر بيان للهيئة تلقت شبكة 964 نسخة منه: نفذت ملاكات مديرية تحقيق البصرة في دائرة التحقيقات بالهيئة عمليات ضبط لعمليات استيلاء على عقارات الدولة، وتزوير ومغالاة، وهدر للمال المال، في عدد من دوائر المحافظة.دائرة التحقيقات […]

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