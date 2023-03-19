2023/03/19 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن اتفاق السعودية.وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي تابعه / المركز الخبري الوطني/: إن “هناك اتفاقاً بين طهران […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن اتفاق السعودية المركز الخبري الوطني.

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