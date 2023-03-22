٢٠ دقيقة في نقابة الصحفيين !؟

2023/03/22 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

الحكمة تقول "اصمت ودع عملك يتكلم"، تقاس

نسب النجاحات والإنجازات في دولة

المؤسسات بعاملين هما طول او قصر الوقت

الذي تنفذ فيه الأهداف المرجوة، ومدى

قوة وتأثير تعدد مصادر صنع القرار في

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