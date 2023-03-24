سفارة السعودية بفرنسا توصي السعوديين بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات

2023/03/24 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أوصت سفارة السعودية لدى فرنسا السعوديين بالابتعاد عن مواقع الاحتجاجات في باريس وعدة مدن فرنسية، والتواصل مع السفارة في حال تعرضهم لأي طارئ.

وذكرت السفارة السعودية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" يوم الجمعة، أنها تود تنبيه المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية حاليا، إلى ما تشهده العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية من مظاهرات واحتجاجات.

وحثت السفارة مواطنيها على اتباع الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والصدامات، والالتزام بتعليمات السلطات الفرنسية المعنية.

‏ونوهت السفارة أنه لأي معلومات إضافية أو مساعدة تأمل السفارة التواصل معها على الأرقام الموضحة في التغريدة المثبتة في حساب السفارة على موقع التواصل "تويتر".

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