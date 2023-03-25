جمعيات ديالى: 15 ألف دونم من البساتين في خطر خلال 2023

2023/03/25 | 21:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، اول تقييم عن ملف الجفاف خلال 2023.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” الاتحاد اجرى تقييما شاملا لملف المياه في ديالى والتحديات المطروحة خلال 2023 في ظل معدلات مثيرة للقلق للاحتياطات المائية في سدود المحافظة الرئيسية”.

واضاف،ان” 15 الف دونم من البساتين ضمن مايعرف بحوض العبارة وقراها ستكون في دائرة الخطر خلال العام الجاري بسبب قلة الامدادات المائية القادمة من نهر خريسان لاسباب متعددة ابرزها التجاوزات الكبير”.

واشار الى انه” لايمكن حماية تلك البساتين الا من خلال مبدا المراشنة وانهاء ملف التجاوزات وبخلافه ستكون الاوضاع صعبة وحرجة في ذات الوقت وربما تقود الى مشاكل معقدة”.

وتعاني اجزاء واسعة من ديالى من تداعيات الجفاف رغم هطول الامطار الا ان حجم الخزين في السدود لايزال دون مستوى الطموح”.

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