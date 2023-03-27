2023/03/27 | 00:16 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية أمرا بسحب عدد من المواد الغذائية التي تم بيعها في جميع أنحاء كندا بسبب مخاطر صحية.حثت وزارة الصحة الكندية أيضا المستهلكين على التحقق من مشترياتهم التي قد تشمل المنتجات المتضررة.وأكدت أنه يجب على المستهلكين التخلص من العناصر المتضررة أو إعادتها.Nestlé Good Start-Soothe formula -1 تم سحب حليب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكالة فحص الأغذية الكندية تسحب 5 منتجات غذائية من الأسواق، تعرف عليها شبكة القيقب الدولية.

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