خيمة دانا الرمضانية في سيتي ووك تعود بتجربة إفطار وسحور فاخرة

2023/03/27 | 15:14 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة— تعود خيمة “دانة” الرمضانية، التي وصفتها مجلة “إسكواير” الشرق الأوسط بأنها أفخم إفطار في دبي، في منطقة “سيتي ووك” بشكل أفضل من أي وقت مضى.إذ يقف هذا المكان الحديث على أهبة الاستعداد لتزويد الزائرين بتجربة إفطار وسحور رمضانية فاخرة، مع قائمة طعام عربية خاصة وبوفيه شهيّ للغاية مُقدّم من مطاعم […]

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