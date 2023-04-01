2023/04/01 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بإرهابيين اثنين في محافظتي صلاح الدين وميسان.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعمليتين منفصلتين وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمينين محكمين في منطقة الجمشة وناحية الزاب".

واوضحت أنه "على أثرهما ألقي القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط وناحية العزير".

وأشارت الى أنه "تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابيين اثنين في صلاح الدين وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).