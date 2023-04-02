اعتقال متهم بأعمال السحر وحيازة المخدرات في بابل

2023/04/02 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، القبض على متهم بأعمال السحر والشعوذة وحيازة المخدرات في المحافظة.

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